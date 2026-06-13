巨人は１３日の西武戦（ベルーナ）を２―１で接戦を制し、連敗を「２」でストップ。セ・リーグ首位を守った。打線は初回、交流戦好調男・松本剛が一死走者なしから右前打を放ち、二死二塁でダルベックが適時二塁打で先制点を奪った。その裏に同点に追いつかれたが、２回に１２日に一軍昇格したばかりのリチャードが今季初打席に立ち、相手先発・隅田の初球を見送ってから２球目、１４８キロの内角直球を捉えた。打球は左中間ス