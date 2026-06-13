◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武１―２巨人（１３日・ベルーナドーム）巨人のリチャード内野手が「７番・一塁」で今季初出場し、第１打席のファーストスイングで決勝の１号ソロを放った。１ー１の２回１死で西武先発・隅田の内角低め１４８キロ直球を豪快に左中間席へ。復帰戦でのＶ弾に「自分も予想していなかったですし、中途半端で行って打てる投手じゃないのでうれしいですね」。３月１１日のソフトバンクとのオー