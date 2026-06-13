第63回宝塚記念 タイトルホルダーがレコード勝ちでGI2連勝（c）SANKEI イメージがまったく違ったファーストコンタクト 2022年の宝塚記念をコースレコードで快勝したタイトルホルダー。 自身最大の武器であるスピードの持続力を活かし、中長距離戦において数々の圧倒的パフォーマンスを披露した同馬は現在、北海道新ひだか町のレックススタッドで種牡馬として第二の馬