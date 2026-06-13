９日、ドラゴンボートに色を塗る鄭祥竜さん。（秭帰＝新華社記者／伍志尊）【新華社武漢6月13日】中国の伝統的な節句、端午節（旧暦5月5日、今年は6月19日）が近づき、湖北省宜昌市秭帰（しき）県を流れる長江沿いでは、ドラゴンボートの漕ぎ手のペースを合わせる太鼓の音が響いている。同県は戦国時代の詩人、屈原（くつ・げん）の故郷として知られ、端午節は屈原を記念するための節句だとされている。2000年以降