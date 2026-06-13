DJでタレントのマイケル富岡さん（64）が12日、都内で行われた映画『Michael／マイケル』（全国公開中）のイベントにゲストとして登壇し、“マイケル･ジャクソンブーム”全盛期の熱気を振り返りました。マイケルさんは金色のジャケットに身を包み登場すると「日本のマイコーです」と挨拶し、「1980年代、MTVのVJ（ビデオ・ジョッキー）として、毎週のようにマイケル･ジャクソンのいろんなMVを紹介してまいりました。それ以来なので