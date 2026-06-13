女優芳根京子（２９）が、開幕したＳｎｏｗＭａｎの渡辺翔太（３３）とのＷ主演舞台「ウェンディ＆ピーターパン」（７月５日まで、東京・ＴＨＥＡＴＥＲＭＩＬＡＮＯ-Ｚａほか）の取材会に出席した姿が話題になっている。舞台でウェンディを演じる芳根は、透き通るビジュアルで白ワンピ姿の少女に扮している。テレビドラマとは違う、リアルな美しさを体現している。ネットでも話題になっており、「めちゃくちゃ可愛いな