国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』で、FRUITS ZIPPERが最優秀ガールズアイドルカルチャーアーティスト賞を受賞した。【ソロショット】華やかな衣装で元気いっぱいにレッドカーペットに登場したFRUITS ZIPPER受賞後の囲み取材に出席した真中まなは、「昨年からルビー（トロフィー）を目指してがんばってきましたので、感謝でいっぱいです」と受賞の喜びを語り、「日本のアイドルカルチャーを世界へ引っ張っ