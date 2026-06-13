◇交流戦日本ハム4―3中日（2026年6月13日エスコンF）この日が26歳の誕生日だった日本ハム・田宮裕涼が自ら「祝砲」を上げた。「6番・捕手」で出場し、2―1の8回1死で右翼へ3号ソロ。打球はフェンス最上部に当たったように見え、田宮は最初は二塁でストップ。ここで審判団がリプレー検証を実施。判定はホームランとなり、まさにバースデーのプレゼントとなった。田宮は「26歳の一発目（の試合）で本塁打を打てると