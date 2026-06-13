＜MUSIC AWARDS JAPAN 2026授賞式＞◇13日◇TOYOTA ARENA TOKYO今年デビュー50周年を迎えたシンガー・ソングライター山下達郎（73）が、MAJ Timeless Echoを受賞した。日本の音楽業界のこれまでを支え、これからの発展に欠かせない功労者であることが評価された。山下はテレビなどの映像メディアに出演せず、最高の演奏を直接、観客に届ける、一期一会のライブに向き合い続けてきた。それが、今回の受賞を受けて、NHK総合で生放送