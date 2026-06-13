17年ぶりに行われたJリーグのオールスターゲームは、初のトーナメント形式で行われ、J2・J3EAST-Aが優勝した。MIP賞は優勝を決める得点を決めたMF土居聖真(山形)が選ばれた。ベストゴール賞はJ2・J3 WEST-BのMF榊原彗悟(大分)が準決勝で決めたゴールを選出。またベストセーブ賞はJ1 EASTのGK谷晃生(町田)が受賞した。なお、会場となったMUFGスタジアム(国立競技場)には、2026年Jリーグ主催試合最多となる6万158人の観衆が詰