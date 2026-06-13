【その他の画像・動画等を元記事で観る】 羊文学「声」が、『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』最優秀オルタナティブ楽曲賞を受賞した。 ■羊文学 塩塚モエカ コメント 皆さん本当にありがとうございます。 オルタナティブとはいったい何なのか、そして羊文学、自分たち自身がやっていることとはいったい何なのか、あんまりわからないまま、既存のものに対する憧れと反抗心の間ですごく頑張ってきましたが、支えてくださったスタ