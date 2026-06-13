日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の公式Xが13日に更新され、元「KAT−TUN」のタレント中丸雄一（42）が「まじっすか」のコーナーに出演することを発表した。1年10カ月ぶりの同番組出演となる。同Xで「9時10分頃からはまじっすか『8番出口』が映画化され今注目インディーゲームの世界をゲーム大好き中丸雄一 が体当たり調査」と報告し、中丸の写真も投稿。中丸の公式サイトでも「NTV『シューイチ』に