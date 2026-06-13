NHKのスポーツ関連番組の公式X（旧ツイッター）アカウント「NHKスポーツ」は13日、放送予定の「スポーツ×ヒューマン」について編集作業をやり直すことを発表した。サッカーW杯北中米大会に臨む日本代表のMF遠藤航（33＝リバプール）がケガのためチームから離脱したことを受けての措置。公式Xでは「#遠藤航 選手の『スポーツ×ヒューマン』予定通りの日時で放送します」と告知し、「チームの仲間に託された、今回のワールドカ