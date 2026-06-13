選手宣誓のくじを引き当てた逗子葉山の主将大岩選手宣誓には１０９人が立候補。抽選の結果、逗子葉山主将の大岩が大役に選ばれた。大岩は開口一番「まさか僕が…」。それでも「大勢の前で緊張すると思うが、試合ではいつも大きな声を出しているので同じ感じでやりたい。誇らしい経験になる」と気を取り直した。立候補することはチームにも伝えてこなかったという。大岩は「報告したら、みんな驚愕（きょうがく）すると思う」