＜MUSIC AWARDS JAPAN 2026授賞式＞◇13日◇TOYOTA AREANA TOKYO最優秀楽曲賞にサカナクション「怪獣」が輝いた。涙ぐむメンバーもいる中、山口一郎（45）は喜びをかみしめつつ「サカナクションは3年前に活動休止になりました。僕がうつ病を患ったからです」とし、「その間メンバーやファンの皆さん、チームサカナクションに支えられながらなんとか踏ん張り復活しました」と振り絞るように続けた。「休養開けから最初に書いた曲が