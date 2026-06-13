タレントのＪＯＹが公開した貴重な姿に反響が集まっている。１３日までにインスタグラムで「懐かしすぎるのが出てきてやばい。笑」と始めて、「２０年以上前のｍｅｎ釻ｓｅｇｇ時代髪型、ベロアの派手シャツ、右手の謎の装備、なんなのよ」とつづり、イケイケ髪型に柄シャツを着たギャル男姿をアップした。最後に「この時代のギャル＆ギャル男の皆さん元気ですか？笑」と呼びかけて締めた。この投稿には「イケメン