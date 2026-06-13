◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武１―２巨人（１３日・ベルーナドーム）巨人のフォレスト・ウィットリー投手（２８）が６回３安打１失点で今季２勝目を挙げた。試合後、杉内投手チーフコーチは「きょうはだいぶ安定していてよかった」と右腕を評価。６回７３球での降板については「２―１で勝つというところで、（田中）瑛斗、大勢、マルティネス。２―１でこの試合をものにするというところ」と、接戦を制すための交代