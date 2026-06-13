コーヒーだけテイクアウトするだけのつもりが、ついついレジ横にある「パッケージフード」が目について買ってしまった！ 【スターバックス】では、そんな経験をしたことがある人も多いかも。今回は、サッと気楽に手に取れて、持ち帰りにも便利なパッケージフードにフォーカス。「え！ こんな可愛いお菓子が出たの！」と驚くような新作パッケージフードと、おすすめの