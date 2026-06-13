今年のサンダル、どんなデザインを選ぶのが正解？ 40代・50代の足元には、トレンド感を程よく取り入れつつも、華美すぎないデザインがしっくりと馴染みそうです。【niko and ...（ニコアンド）】の夏サンダルは、遊び心を効かせながらも上品にまとまるのが魅力。「あの時買っておけばよかった……」と後悔する前に、ぜひチェックして。 足元に上品な抜け感を添えるトングサンダル 【niko and ...】「Misayoアシメトング