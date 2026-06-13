◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武１―２巨人（１３日・ベルーナドーム）巨人のフォレスト・ウィットリー投手が先発し、６回３安打１失点で４月１７日・ヤクルト戦（神宮）以来の白星となる２勝目をゲットした。１―０の初回は２死二塁から古賀悠に中前適時打を許したが、その後は好投。最速１５５キロの直球にスプリットなどを操りながら２回から６回まで１安打のみに抑えた。久々の勝利に「今日の好投は味方の守備だ