音楽業界主要５団体が主催する日本最大規模の国際音楽賞「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ２０２６」の主要６部門の最優秀賞を表彰する「ＧｒａｎｄＣｅｒｅｍｏｎｙ」が１３日、東京・青海のトヨタアリーナ東京で開催された。歌手の山下達郎は日本の音楽業界の発展に長きにわたり貢献し、活躍しているアーティストをたたえる賞「ＭＡＪＴｉｍｅｌｅｓｓＥｃｈｏ」に輝いた。山下は不在だったが、会場では１９７