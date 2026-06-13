＜MUSIC AWARDS JAPAN 2026授賞式＞◇13日◇TOYOTA AREANA TOKYO最優秀ガールズアイドルカルチャーアーティスト賞にFRUITS ZIPPERが選ばれた。真中まな（27）はルビー（トロフィー）を手にし、「日々応援して下さっている、ファンの”ふるっぱー”の皆さんのことも大好きです」と喜びを伝えた。受賞後の報道陣の取材に対し、真中は「昨年参加させていただいてから、今年このルビーをいただくことを目標に頑張ってきた。本当にうれ