【競馬】メイクデビュー東京（6月13日／東京競馬場・2歳新馬・芝1400メートル）【映像】「これはヤバい」“伝説の名馬”産駒、鋭い差しで勝利の瞬間新たな伝説の幕開け？ 13日の東京6R・新馬戦でフライトライン初年度産駒のデミアン（牡2、美浦・斎藤誠）がデビュー勝ちし、産駒への期待がファンの間でも一層と高まった。父のフライトラインは、現役時にアメリカG1・4勝を含む6戦6勝の