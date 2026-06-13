＜MUSIC AWARDS JAPAN 2026授賞式＞◇13日◇TOYOTA AREANA TOKYO最優秀ボーイズアイドルカルチャーアーティスト賞にM！LKが選ばれた。プレゼンターは、東京五輪閉会式で「鎮魂の舞」というソロパフォーマンスを披露したダンサーのアオイヤマダ（25）が務めた。「音楽がいつも私の心の乱れた調律を整えてくれています。音楽を作ってくれている皆さま、本当にありがとうございます」とアーティストらに伝えた。そして「Ruby goes M！