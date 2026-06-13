6月13日、TOYOTA ARENA TOKYO他にて国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の授賞式が開催。受賞式「Grand Ceremony」にてMAJ Timeless Echoが発表され、山下達郎が受賞した。同賞は、日本の音楽業界の発展に長きにわたり貢献し、活躍しているアーティストを讃える賞となる。 （関連：『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』主要6部門 各部門受賞＆ノミネート作品一覧） ■山下達郎 コメント この度はTimel