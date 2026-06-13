『JリーグオールスターDAZNカップ』の3位決定戦で、J1 EASTのゴールマウスを守り、サドンデス制のPK戦を制してチームを勝利へ導いた浦和レッズのGK西川周作。自身3回目となるオールスターの舞台を、経験豊富な守護神はベテランらしい余裕と、純粋な少年のような心で楽しんでいた。PK戦の最中、WEST側のサポーターが陣取るゴール裏からはブーイングが飛び交っていたが、西川はそれを「すべて僕に向けての声援だと思って、味方に