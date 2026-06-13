国際サッカー連盟（FIFA）は12日、現地時間14日に行われるFIFAワールドカップ2026 グループE第1節エクアドル代表対コートジボワール代表の一戦で担当主審をマイケル・オリヴァー氏からフランソワ・ルテクシエ氏に主審を変更することを発表した。これに合わせて、同試合の審判セットは副審もシリル・ミュニエ氏とメフディ・ラフムニ氏が務める“フランス人セット”が担当することが決定した。プレミアリーグややUEFAチャンピオ