厚生労働省の離婚に関する統計（令和4年度）によると、2020年に離婚した夫婦のうち、同居期間が20年以上の割合は21.5％で、約5組に1組を占めています。既婚者にとって、熟年離婚は決して他人事ではありません。20年も共に暮らしながら、なぜ離婚に至ってしまうのか。「熟年離婚する夫婦」の多くができていなかったことについて紹介します。【マンガ】こんな夫と老後を過ごすなんて無理！ ずっと尽くしてきた60歳妻が「熟年離婚」を