「夫と別れた後、自分だけで暮らしていけるの？」――熟年離婚を考えたとき、多くの人が最初にぶつかる壁です。夫婦関係が苦しく離婚したい気持ちはあるけれど、経済的に不安……といった理由で一歩を踏み出せない人は少なくありません。お金に関する不安から人生の選択を誤らないためにも、まずは現実を知ることが大切です。今回は、熟年離婚を考えたときに確認しておきたい「お金のチェックリスト10」をご紹介します。【動画を見