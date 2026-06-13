女優の木村文乃（38）が13日、自身のインスタグラムを更新。子供にマネされて気づいた口癖を明かした。「チビうさごはん」と書き出した木村。子供用ごはんを公開し、「からあげキャベきゅうサラダ、トマトシラスごはん大根のおみそ汁ブルーベリー」とメニューを説明した。「今日は地域主催のお祭り。私は仕事で一緒に行けないことを伝えると『お仕事ささーって帰ってきてね』子供にマネされてハッとしました」と子供