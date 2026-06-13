◇交流戦DeNA16―6ロッテ（2026年6月13日ZOZOマリン）DeNA・蝦名達夫が自身初のグランドスラムを含む3安打5打点と大暴れした。「1番・中堅」として初回に左前打で出塁して先制のホームイン。一挙8点を奪った2回には1死一、二塁で中前適時打を放った。そして11―0の4回。2死満塁で打席に入ると、ロッテ・広畑の初球のカーブを捉えて左翼スタンドへ。試合の行方を決定づける3号満塁本塁打に「初球から積極的に仕掛けてい