中道改革連合の小川代表は13日、神奈川・鎌倉市で記者団の取材に対し、皇族数確保に関する「立法府の総意」の取りまとめを受け、高市総理大臣が「自民党と日本維新の会でまず制度設計の細かいところまで詰めてほしい」と発言したことについて、「与野党を超えて議論してきた。独断の対応を取ることがないように慎重な対応をお願いしたい」と求めた。日本維新の会の藤田共同代表は12日、会談した高市総理から「自民党と日本維新の会