「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ２０２６」の授賞式が１３日、東京・ＴＯＹＯＴＡＡＲＥＮＡＴＯＫＹＯで開催され、アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」が「最優秀ガールズアイドルカルチャーアーティスト賞」に輝いた。囲み取材に応じたＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲは、笑顔で報道陣の前に姿を現した。真中まなはルビーのトロフィーを手にしながら「昨年（ＭＡＪに）参加してから、このルビーをいた