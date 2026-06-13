巨人の砂川リチャード内野手（２６）が１３日の西武戦（ベルーナ）に「７番・一塁」で今季初出場し、２回に１号ソロホームランを放った。１―１で迎えた２回一死走者なしで今季初打席に立ったリチャード。相手先発・隅田の初球を見送ってから２球目、１４８キロの内角直球を捉えた。打球は左中間スタンド中段へ届き、決勝の今季１号となった。試合後には「（相手は）隅田なので、中途半端でいって打てるピッチャーじゃないっ