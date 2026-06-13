Ｊリーグは１３日、２０２６―２７年シーズンのホーム開幕カードを発表した。開幕戦は８月７日にＭＵＦＧ国立で開催され、横浜ＦＭと鹿島が激突。１９９３年のリーグ創設以降一度も降格のないオリジナル１０対決で幕が開ける。同試合を除く残り９試合は８月７日、８日、または９日に開催される。Ｊリーグは今夏より秋春制へ移行。リーグ創設から３０年以上が経過し、新たな一歩を踏み出す。第３８節までの対戦カードは今月１