夏のイベントやリゾートシーンを思いきり楽しみたい方に注目してほしいのが、myMinetteの2026年夏新作水着コレクション。ドレスブランドならではの美しいシルエットづくりにこだわり、着るだけで自信が持てるデザインが揃いました。ナイトプールやビーチ、リゾート旅行などさまざまなシーンで映える全4型を展開。トレンド感とスタイルアップを両立した、この夏見逃せないラインナップをご紹介