俳優の南果歩さんが、劇場版『旅人検視官 道場修作』（配給：NAKACHIKATOHOシネマズ日比谷ほか全国公開中）の初日舞台挨拶に内藤剛志さん（71）らと登場。内藤さんとの撮影エピソードを明かしました。映画は、内藤さん演じる定年退職した元検視官・道場修作が、亡き妻のノートを手に日本各地を旅しながら事件の真相に迫る物語。南さんは、亡き妻・道場由美子を演じています。撮影を振り返り、南さんは「シリーズの中で、やっぱり