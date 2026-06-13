国内最大規模の国際音楽賞「MUSICAWARDSJAPAN（MAJ）2026」の授賞式が13日、東京・青海のトヨタアリーナ東京で行われた。シンガー・ソングライターの山下達郎（73）が「MAJTimelessEcho」を受賞した。同賞は長きにわたり日本の音楽史に足跡を刻み、今なお輝き続ける偉大なアーティストに贈られる賞。受賞を受け、山下の音声コメントが会場で流された。以下はその全文。山下達郎です。このたびはTimelessEcho賞をい