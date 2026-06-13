＜MUSIC AWARDS JAPAN 2026授賞式＞◇13日◇TOYOTA AREANA TOKYO最優秀ニュー・アーティスト賞にHANAが輝いた。CHIKA（21）は、プロデューサーのちゃんみな（27）をはじめて、関わる全ての人への感謝を示すと「誰かの生きる意味になりたい。そう思って歌ってきました。その曲がこのような賞をいただけて光栄です」と述べた。受賞後の報道陣の取材に応じると、「スピーチの時に緊張しすぎて言えなかったけど、この賞は私たちだけの