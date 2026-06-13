来年５月に３期目の任期満了を迎える札幌市の秋元克広市長（７０）が、次期市長選に立候補しない意向を固めたことが、関係者への取材でわかった。７月以降に正式に表明する見通しだ。秋元市長は１２日、自身の去就を巡る一部報道を受けて取材に応じ、「現時点で最終的な決断には至っていない」と進退については明言を避けた。一方で、後援会や支援者には「託せる人物が出てきた時には、バトンタッチをしたいと話している」と明