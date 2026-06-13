女優・仲里依紗（36）が13日に自身のYouTubeチャンネルを更新。フリーアナウンサーで女優・田中みな実（39）がゲスト出演し、仲の妹にまさかの助言をする場面があった。「ダメな男の見分け方」というテーマになり、仲が「まだ28歳でしょ、どう?」と話を振ると、妹は「第三者の目線を大事にする。あと、周りの意見をちゃんと聞き入れる」と冷静な回答。これを聞いた仲の妹とも親交のある田中は「本当に大好きでも?自分が大好