乃木坂46が13日、サンドーム福井で「真夏の全国ツアー2026」初日を迎えた。7月22日発売の42枚目シングル「是非に及ばず」でセンターを務める5期生・一ノ瀬美空（23）が「乃木坂46と過ごす夏を選んでくれて、ありがとう！」と感謝を述べ、グループの4代目キャプテンに就任し初の全国ツアーとなる5期生・菅原咲月（20）は「18公演を回るツアーになりますが、今日という日は1回しかないから、たくさん記憶に残るライブになったら」と