食事のペースは人それぞれです。だからこそ他人と食事をする場面では、ペースを合わせるべきか悩んだことがあるママもいるかもしれません。今回は義家族との食事の場で、「食べるのが早い」と義父に指摘されたママからの投稿です。投稿者さんは10分ほどで食べ終わり、「ごちそうさまでした」と食器を下げたそうです。『義父に「まだ周りは食べているでしょう。もう少し周りのペースに合わせて、食べるスピードを考えないと」と言わ