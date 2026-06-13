人生に絶望し、自分の殻に閉じこもっていた蒼空（山岸想）が外に一歩踏み出した『タツキ先生は甘すぎる！』（日本テレビ系）第10話。それを可能にしたのは、「ユカナイ」の子どもたちと蒼空自身が持つ力だった。 参考：『タツキ先生は甘すぎる！』と『放課後カルテ』の共通点“当事者”のリアルを描く傑作に 主人公のタツキ（町田啓太）は「楽しいことだけ、やろう！」をモットーに、学校に行けないフリースク