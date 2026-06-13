お笑いコンビ・東京ダイナマイトからの脱退を発表した松田大輔さん（49）が12日、舞台『逃亡者は北へ向かう』の公開ゲネプロを行いました。舞台は柚月裕子さんによる小説『逃亡者は北へ向かう』（新潮社刊）を原作に、震災直後に殺人を犯し、“逃亡者”となった青年・真柴亮の姿を通して、人が生きることの意味を描いた物語。松田さんは真柴を追う刑事のひとり、目黒を演じます。脱退発表後、初の公の場となった松田さん。真柴役の