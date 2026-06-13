女優・戸田恵梨香（３７）が８日、日本テレビ系「しゃべくり００７」に出演。１７歳の時に出演したドラマを振り返った。２０００年代のギャル文化をとらえ、藤木直人主演で２００６年に放送されたドラマ「ギャルサー」（日本テレビ系）。アメリカ・アリゾナの大自然で育ったシンノスケ（藤木）が、ギャルたちの抱える悩み、問題を破天荒に解決していく物語。渋谷最大規模のギャルサー「エンゼルハート」の白組の落ちこぼれメン