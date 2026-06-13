【モデルプレス＝2026/06/13】5人組ダンスボーカルグループ・M!LK（ミルク）が6月13日、国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（＠TOYOTA ARENA TOKYO）のGrand Ceremonyにて最優秀ボーイズアイドルカルチャーアーティスト賞賞を受賞した。【写真】「MAJ2026」ノミネート発表 主要部門にミセス・HANA ・M!LKら◆M!LK、最優秀ボーイズアイドルカルチャーアーティスト賞受賞グループ名を呼ばれ、驚いた表情で立ち上がり、周囲に深く