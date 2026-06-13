岐阜県恵那市の山林で火事があり、60歳の男性がやけどで、病院に運ばれました。男性が廃材処理で木材を燃やしていた際に、山に燃え移ったとみられています。 消防によりますと、恵那市飯地町の山林で13日午後3時15分ごろ、通行人から「山が燃えている。炎も上がっている」と119番通報がありました。 警察によりますと、消防車両13台とヘリ1台が出動し、火は約4時間後に消し止められました。 この火事で、山林と物