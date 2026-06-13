第67回宝塚記念（GI）枠順2026年6月14日（日）3回阪神4日 発走時刻：15時40分 枠順 馬名（性齢 騎手名）1-1 ダノンデサイル（牡5 戸崎圭太）1-2 ミュージアムマイル（牡4 D.レーン）2-3 シュガークン（牡5 吉村誠之助）2-4 ミクニインスパイア（牡4 丹内祐次）3-5 クロワデュノール（牡4 北村友一）3-6 ビザンチンドリーム（牡5 西村淳也）4-7 ファミリータイム（牡5 幸英明）4-8 タガノデ