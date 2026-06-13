女優の宮内ひとみが１３日にＳＮＳを更新。髪型変身ショットを公開した。インスタグラムで「ちょっと前だけど、パーマかけたんだよわかる？？」とつづり、道で撮影した姿をアップ。髪型はナチュラルな仕上がりだった。この投稿には「ゆるいウェーブがナチュラルでいい」「なんでお外で写真撮ってるの？」「美しくなられた」「パーマもお似合い」「グゥーです」「何をやっても可愛い」などの声が寄せられている。宮内は２